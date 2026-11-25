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सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के कुकुरभुकवा गांव में कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर मारपीट की गई। पीड़ित ने तीन नामजद समेत तीन दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।बढ़नी बाजार के वार्ड नंबर पांच निवासी सुमित गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 नवंबर को वह कुकुरभुकवा गांव में लगे मेले से शाम करीब पांच बजे घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उनके साथ करीब तीन दर्जन अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर एकजुट होकर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके गले में पहनी चांदी की चेन भी गायब हो गई।पीड़ित ने बुधवार को ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में थाना प्रभारी चंद्रकांत पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।