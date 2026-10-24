Siddharthnagar News: शराब विवाद में युवक की हत्या, भाई घायल

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जानकारी के अनुसार, शराब पीने के बाद गाली-गलौज हुई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी दौरान एक नाराज व्यक्ति ने बंशीलाल पर चाकू से कई वार किए। हमले में बंशीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा ले गई। वहां चिकित्सकों ने बंशीलाल को मृत घोषित कर दिया। उनके भाई कमलेश भी इस घटना में घायल हुए हैं।इंस्पेक्टर अनिल कुमार दुबे ने बताया कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस विवाद की असली वजह और हमले में शामिल व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटा रही है।