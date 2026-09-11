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Siddharthnagar News: बिजली ठीक करते समय करंट की चपेट आया युवक, मौत

Fri, 11 Sep 2026 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:24 PM IST
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Siddharthnagar News: Youth electrocuted while repairing electricity supply; dies
- घर की बिजली ठीक करते समय हुआ हादसा, चार भाइयों में सबसे छोटा था सिद्धांत
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बर्डपुर। कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के सिंहोरवा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के श्रीवेलवा टोला निवासी सिद्धांत जायसवाल (25) की शुक्रवार को करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि घर की बिजली में कुछ खराबी आने पर सिद्धांत उसे ठीक कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सिद्धांत जायसवाल ने पिछले वर्ष बीकॉम किया था और वह एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। चार भाइयों में सबसे छोटा सिद्धांत पढ़ाई के साथ परिवार के कामों में भी हाथ बंटाता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि सिद्धांत पढ़ाई में होनहार और व्यवहार में मिलनसार था। उसकी असमय मौत से गांव में शोक का माहौल है।
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