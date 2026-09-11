Siddharthnagar News: बिजली ठीक करते समय करंट की चपेट आया युवक, मौत

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बर्डपुर। कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के सिंहोरवा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के श्रीवेलवा टोला निवासी सिद्धांत जायसवाल (25) की शुक्रवार को करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि घर की बिजली में कुछ खराबी आने पर सिद्धांत उसे ठीक कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सिद्धांत जायसवाल ने पिछले वर्ष बीकॉम किया था और वह एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। चार भाइयों में सबसे छोटा सिद्धांत पढ़ाई के साथ परिवार के कामों में भी हाथ बंटाता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि सिद्धांत पढ़ाई में होनहार और व्यवहार में मिलनसार था। उसकी असमय मौत से गांव में शोक का माहौल है।

- घर की बिजली ठीक करते समय हुआ हादसा, चार भाइयों में सबसे छोटा था सिद्धांत