Siddharthnagar News: पानी की टंकी का पंप चलाने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत

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जानकारी के अनुसार संयोग कुमार यादव पुत्र राम संवारे यादव गांव की पानी की टंकी पर जयंती सुपर कंपनी की ओर से पंप संचालन का काम देखता था। बुधवार दोपहर जलापूर्ति के लिए पंप चलाने गया था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर अचेत होकर गिर पड़ा। जानकारी होने पर परिजन उसे तत्काल सीएचसी इटवा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन

ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि संयोग पंप चलाने वाले कमरे में पहुंचा तो वहां विद्युत मोटर के पास सांप दिखा। सांप को भगाने के दौरान सरिया 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार संयोग कुमार यादव पुत्र राम संवारे यादव गांव की पानी की टंकी पर जयंती सुपर कंपनी की ओर से पंप संचालन का काम देखता था। बुधवार दोपहर जलापूर्ति के लिए पंप चलाने गया था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर अचेत होकर गिर पड़ा। जानकारी होने पर परिजन उसे तत्काल सीएचसी इटवा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि संयोग पंप चलाने वाले कमरे में पहुंचा तो वहां विद्युत मोटर के पास सांप दिखा। सांप को भगाने के दौरान सरिया 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया।

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इटवा। थाना क्षेत्र के पटना गांव निवासी संयोग कुमार यादव (30) की बुधवार दोपहर करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह गांव में बनी पानी की टंकी पर पंप संचालन का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सीएचसी इटवा पहुंची मृतक की मां, बहन और बहनोई को बिलखते देख अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।