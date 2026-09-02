Siddharthnagar News: पैर फिसलने से गड्ढे में गिरी किशोरी की डूबकर मौत

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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मेहनौली गांव में बुधवार देर शाम शौच के लिए गई नौ वर्षीय किशोरी पैर फिसलने से पानी भरे गहरे गड्ढे में डूब गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। परिजन के पोस्टमार्टम से इन्कार करने पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिया।मेहनौली गांव निवासी जुमाई की बेटी महजबीन (9) बुधवार देर शाम घर से पूरब गांव से सटे खेत में शौच के लिए गई थी। वहां खेत में खोदे गए बड़े गड्ढे में पानी भरा था। शौच के बाद पानी छूने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी। आसपास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने उसे पानी में डूबते देखा और घटना की जानकारी उसके परिजन को दी।सूचना मिलते ही घर के लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से किशोरी को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को परिजन घर ले आए। गांव के किसी व्यक्ति ने घटना की सूचना शोहरतगढ़ पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया लेकिन किशोरी की मां ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजन के आग्रह पर शव का पंचनामा तैयार कर उसे परिजनों को सौंप दिया।थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि मेहनौली गांव में शौच के लिए गई नौ वर्षीय किशोरी के पैर फिसलने से पानी भरे गड्ढे में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर गई थी। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। मां के आग्रह पर पंचनामा भरकर शव परिजन को सौंप दिया गया।