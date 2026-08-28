Siddharthnagar News: राखी बंधवाने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, मची चीख-पुकार

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बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। त्योहार की खुशियां परिवार में मातम में बदल गईं और चीख-पुकार मच गई। कैथवलिया रेहरा निवासी राम किसुन (30) पुत्र रामवृक्ष डुमरियागंज के बैदौला में किराये के कमरे में रहकर मोबाइल सिम बेचने वाली निजी कंपनी में कार्य करता था।बृहस्पतिवार शाम वह रक्षाबंधन मनाने अपने गांव के लिए बाइक से निकला था। देर रात सुरजी चौराहे के पास किसी अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई।सूचना मिलते ही डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।मौत खींच लाई मेरे बेटे को: रामकिसुन की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार बेहोश होते हुए यही कह रही थीं, “मेरे बेटे को मौत खींच लाई।”परिवार के अनुसार, साथियों ने उसे रात में गांव जाने से रोकने के लिए बाइक की चाबी तक छीन ली थी और सुबह निकलने की सलाह दी थी लेकिन रामकिसुन जिद कर देर रात चुपचाप बाइक लेकर निकल पड़ा और कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। रामकिसुन अपने पिता रामवृक्ष के पांच बेटों में दूसरे नंबर का था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। रक्षाबंधन पर बहनें उसके घर पहुंचने का इंतजार कर रही थीं लेकिन देर रात आई मौत की खबर ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया।