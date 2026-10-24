Siddharthnagar News: नेपाल में 10 बैंकों की वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग प्रभावित, सुरक्षा खामी के बाद अलर्ट

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- नेपाल राष्ट्र बैंक ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देशसिद्धार्थनगर/खुनुवां। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल में साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वेबसाइट संचालन में इस्तेमाल होने वाली पीएचपी तकनीक में गंभीर सुरक्षा खामी सामने आने के बाद नेपाल के 10 वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट और कुछ ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सुरक्षा जोखिम को देखते हुए बैंकों ने एहतियातन कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दीं। इससे इंटरनेट बैंकिंग और वेबसाइट के जरिये बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को परेशानी हो सकती है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमारी बैंक, नबिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्राइम कॉमर्शियल बैंक और सिटिजंस बैंक की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि, सभी बैंकों में स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ बैंकों ने सुरक्षा जांच और जरूरी अपडेट के बाद अपनी वेबसाइट दोबारा शुरू कर दी है।साइबर हमले की आशंका, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देशपीएचपी तकनीक में मिली खामी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी प्रभावित सर्वर तक अनधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे वेबसाइट की सामग्री में बदलाव, संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और अन्य तकनीकी नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए नेपाल राष्ट्र बैंक ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और रेमिटेंस कंपनियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है।संस्थानों को सुरक्षा अपडेट लागू करने, सिस्टम की निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर जोखिम वाली सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, सुरक्षा खामी सामने आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित बैंकों पर साइबर हमला हो चुका है या ग्राहकों की रकम और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ग्राहकों की रकम या व्यक्तिगत डेटा को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है।सीमावर्ती कारोबार पर पड़ सकता है असरनेपाल के कपिलवस्तु और रूपनदेही जिलों का भारतीय बाजारों के साथ व्यापारिक संपर्क है। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान रहने पर डिजिटल भुगतान पर निर्भर कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। बैंकिंग जानकारी हासिल करने और इंटरनेट बैंकिंग के जरिये लेनदेन करने में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि, सीमावर्ती कारोबार में भुगतान रुकने या व्यापार प्रभावित होने का कोई विशिष्ट मामला सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। मोबाइल बैंकिंग और क्यूआर भुगतान चालू रहने से तत्काल प्रभाव सीमित रहने की संभावना है।समस्या मुख्य रूप से वेबसाइट और उससे जुड़ी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में सामने आई है। मोबाइल बैंकिंग और क्यूआर भुगतान जैसी सुविधाएं चालू हैं। ऐसे में इसे सभी बैंकिंग सेवाओं के ठप होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के जरिये भुगतान करने, खाते से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और वेबसाइट आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को असुविधा हो सकती है। ऑनलाइन खाता खोलने, केवाईसी अपडेट करने, ब्याज दरों, सेवा शुल्क और ऋण संबंधी जानकारी हासिल करने जैसी सुविधाएं भी संबंधित बैंक की तकनीकी व्यवस्था के अनुसार प्रभावित हो सकती हैं।- संतोष कोइराला, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन