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Siddharthnagar News: नवरात्रि-दशहरा को लेकर ग्राम प्रहरियों को किया सतर्क

Mon, 05 Oct 2026 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:17 PM IST
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Siddharthnagar News: Village guards alerted regarding Navratri and Dussehra
भनवापुर। त्रिलोकपुर थाना परिसर में सोमवार को ग्राम प्रहरियों की गोष्ठी हुई। यह आगामी शारदीय नवरात्र और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयोजित की गई। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने ग्राम प्रहरियों को त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने उनसे गांवों में स्थापित दुर्गा पूजा पंडालों, रामलीला व दशहरा मेला स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। दुर्गा प्रतिमाओं की निरंतर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए। विवाद, अफवाह या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया। उन्हें शासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
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