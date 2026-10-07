Siddharthnagar News: एनएचएम कर्मियों के कार्य बहिष्कार से टीकाकरण प्रभावित

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इन केंद्रों पर गर्भवतियों और बच्चों को टीका लगना था। सिर्फ 11 केंद्रों पर स्थायी एएनएम की मदद से टीकाकरण कराया जा सका। इससे टीका लगवाने पहुंचे बच्चों और गर्भवतियों के परिजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल की अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं।एनएचएम कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बुधवार को आंदोलन का दूसरा दिन था। सीएमओ कार्यालय पर कर्मियों ने धरना देकर न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की। वहीं, आठ अक्तूबर को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है।एनएचएम कर्मियों के कार्य बहिष्कार का असर केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं रहा। सीएचसी और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों को भी परेशानी हुई।