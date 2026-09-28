Siddharthnagar News: पिस्टल लेकर नेपाल जा रहे गोंडा के दो युवक बॉर्डर पर दबोचे गए

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उनके पास हथियार का वैध लाइसेंस भी मिला है। एसएसबी ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को ढेबरुआ पुलिस के सुपुर्द कर दिया।एसएसबी की 50वीं वाहिनी बलरामपुर की बढ़नी समवाय टीम रविवार रात भारत-नेपाल चेकपोस्ट पर नियमित जांच कर रही थी। उपनिरीक्षक प्रियंका यादव के नेतृत्व में छह जवानों ने एक चार पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 7.62 एमएम की एक पिस्टल और नौ कारतूस बरामद हुए।पूछताछ में पकड़े गए युवकों की पहचान गोंडा निवासी गौरव कुमार सिंह और प्रमोद कुमार के रूप में हुई। दोनों ने बताया कि वे नेपाल जा रहे थे। उनका कहना था कि हथियार गलती से वाहन में आ गया था। एसएसबी के अनुसार, वैध लाइसेंस होने के बावजूद दूसरे देश में हथियार लेकर जाना नियमों के विरुद्ध है।