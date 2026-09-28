Siddharthnagar News: पिस्टल लेकर नेपाल जा रहे गोंडा के दो युवक बॉर्डर पर दबोचे गए
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 11:28 PM IST
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बढ़नी। एसएसबी की 50वीं वाहिनी सीमा चौकी बढ़नी की टीम ने रविवार रात भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान चार पहिया वाहन सवार दो युवकों को पिस्टल और नौ कारतूस के साथ पकड़ लिया। दोनों युवक गोंडा जिले के रहने वाले हैं।
उनके पास हथियार का वैध लाइसेंस भी मिला है। एसएसबी ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को ढेबरुआ पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
एसएसबी की 50वीं वाहिनी बलरामपुर की बढ़नी समवाय टीम रविवार रात भारत-नेपाल चेकपोस्ट पर नियमित जांच कर रही थी। उपनिरीक्षक प्रियंका यादव के नेतृत्व में छह जवानों ने एक चार पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 7.62 एमएम की एक पिस्टल और नौ कारतूस बरामद हुए।
पूछताछ में पकड़े गए युवकों की पहचान गोंडा निवासी गौरव कुमार सिंह और प्रमोद कुमार के रूप में हुई। दोनों ने बताया कि वे नेपाल जा रहे थे। उनका कहना था कि हथियार गलती से वाहन में आ गया था। एसएसबी के अनुसार, वैध लाइसेंस होने के बावजूद दूसरे देश में हथियार लेकर जाना नियमों के विरुद्ध है।
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उनके पास हथियार का वैध लाइसेंस भी मिला है। एसएसबी ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को ढेबरुआ पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
एसएसबी की 50वीं वाहिनी बलरामपुर की बढ़नी समवाय टीम रविवार रात भारत-नेपाल चेकपोस्ट पर नियमित जांच कर रही थी। उपनिरीक्षक प्रियंका यादव के नेतृत्व में छह जवानों ने एक चार पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 7.62 एमएम की एक पिस्टल और नौ कारतूस बरामद हुए।
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पूछताछ में पकड़े गए युवकों की पहचान गोंडा निवासी गौरव कुमार सिंह और प्रमोद कुमार के रूप में हुई। दोनों ने बताया कि वे नेपाल जा रहे थे। उनका कहना था कि हथियार गलती से वाहन में आ गया था। एसएसबी के अनुसार, वैध लाइसेंस होने के बावजूद दूसरे देश में हथियार लेकर जाना नियमों के विरुद्ध है।
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