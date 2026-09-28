Siddharthnagar News: पेंटिंग में दिखी रचनात्मकता की झलक

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कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कार्यक्रम संयोजक प्रो. नीता यादव ने की। उन्होंने कहा कि पेंटिंग केवल रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं बल्कि विद्यार्थियों की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को सृजनात्मक रूप में अभिव्यक्त करने का प्रभावी माध्यम है। ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, सौंदर्यबोध, कल्पनाशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास विकसित करने के साथ-साथ उनकी कलात्मक प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं।उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में कला का विशेष महत्व है क्योंकि कला व्यक्ति को संवेदनशील और सृजनशील बनाने के साथ समाज और पर्यावरण के प्रति उसकी दृष्टि को भी व्यापक करती है।सेवा संकल्प अभियान जैसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए उनमें सेवा, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं ने विभिन्न विषयों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से जीवंत रूप प्रदान किया।उनकी कलाकृतियों में सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, सेवा भावना और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों की प्रभावी अभिव्यक्ति दिखाई दी।प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ कला के माध्यम से समाज के प्रति अपने विचार और सरोकार व्यक्त करने का मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।