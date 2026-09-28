Siddharthnagar News: ट्रक चालक की हृदयगति रुकने से मौत

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जानकारी के अनुसार पीलीभीत जिले के वीरखंडा थाना क्षेत्र के टेड़ा श्रीराम गांव निवासी रहीश खान (46) पुत्र रहीम खान ट्रक चालक था। सोमवार को वह ट्रक लेकर नौगढ़ की तरफ जा रहा था। मदारीपुर गांव के पास अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान हृदयगति रुकने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मौत की सूचना चालक के परिजनों को दी गई है। इस संबंध में चौकी प्रभारी शुद्धोधन चौकी जगत नारायण यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए थे जांच की जा रही है।

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बर्डपुर। मोहाना थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव के पास सोमवार को ट्रक चालक की अचानक हृदयगति रुकने से मौत हो गई। वह ट्रक लेकर नौगढ़ की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई।