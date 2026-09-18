Siddharthnagar News: परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने को आशा-संगिनियों को दिया प्रशिक्षण

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- योग्य दंपतियों तक परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोरढेबरूआ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जननी मोबियस टीम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी के प्रशिक्षण सभागार में आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों के लिए परिवार नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की जानकारी देने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया गया।कार्यक्रम की शुरुआत पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अविनाश चौधरी ने की। जननी मोबियस टीम के परिवार नियोजन प्रशिक्षक मनोज कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों को परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दंपतियों को उनकी जरूरत के अनुसार परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी देकर उचित विकल्प चुनने के लिए जागरूक किया जाए।सिद्धार्थनगर में मोबियस फाउंडेशन की ओर से संचालित आकार परियोजना के तहत परिवार नियोजन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परियोजना संयोजक देवेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित परियोजना का उद्देश्य परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाना है। जिले के सभी ब्लॉकों में शिविर लगाकर योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन सेवाओं की जानकारी और सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।पुरुष सहभागिता बढ़ाने के लिए गांवों में नियमित रूप से कंडोम वितरण और जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में बीसीपीएम, बीपीएम समेत पीएचसी और ब्लॉक के अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। टीम ने परिवार नियोजन का संदेश प्रत्येक योग्य दंपती तक पहुंचाने का आह्वान किया।