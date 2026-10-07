Siddharthnagar News: विशेष शिक्षकों को टीएलएम प्रशस्त एप का प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान सिखाई गई। उनके अनुरूप शिक्षण सामग्री तैयार करने पर चर्चा हुई। कक्षा शिक्षण में टीएलएम के प्रभावी प्रयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए सामग्री चयन व निर्माण समझाया। प्रशस्त एप से दिव्यांग बच्चों की पहचान और मूल्यांकन प्रक्रिया विस्तार से बताई गई।शिक्षकों ने समूहों में उपयोगी टीएलएम बनाए और उनका प्रदर्शन किया। मास्टर ट्रेनर सुषमा पांडेय और सतीश चंद ने तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी देकर जिज्ञासाएं शांत कीं।