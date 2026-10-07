फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Training for special educators on the TLM Prashast App

Siddharthnagar News: विशेष शिक्षकों को टीएलएम प्रशस्त एप का प्रशिक्षण

Wed, 07 Oct 2026 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Training for special educators on the TLM Prashast App
सिद्धार्थनगर। समग्र शिक्षा की समेकित शिक्षा योजना के तहत बांसी बीआरसी पर विशेष शिक्षकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। बुधवार को इसके दूसरे दिन दिव्यांग बच्चों के शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
विज्ञापन

प्रशिक्षण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान सिखाई गई। उनके अनुरूप शिक्षण सामग्री तैयार करने पर चर्चा हुई। कक्षा शिक्षण में टीएलएम के प्रभावी प्रयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए सामग्री चयन व निर्माण समझाया। प्रशस्त एप से दिव्यांग बच्चों की पहचान और मूल्यांकन प्रक्रिया विस्तार से बताई गई।
विज्ञापन

शिक्षकों ने समूहों में उपयोगी टीएलएम बनाए और उनका प्रदर्शन किया। मास्टर ट्रेनर सुषमा पांडेय और सतीश चंद ने तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी देकर जिज्ञासाएं शांत कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed