Siddharthnagar News: मनांग की वादियों में पर्यटकों की दस्तक, 119 देशों के 30,662 सैलानी पहुंचे

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- तिलिचो झील, थोरांगला दर्रा और हिमालय की चोटियां बनीं आकर्षण का केंद्रखुनुवां। नेपाल के गंडकी प्रदेश के हिमालयी जिले मनांग में अन्नपूर्णा पदमार्ग और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के प्रति भारतीय पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है। वर्ष 2026 में अक्तूबर तक 5,049 भारतीय पर्यटक मनांग पहुंचे। वहीं, 30,662 विदेशी पर्यटकों ने मनांग का भ्रमण किया।अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना इकाई मनांग के प्रमुख ढकबहादुर भुजेल के अनुसार, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय के मनोरम दृश्य, स्थानीय संस्कृति और रोमांचक पदयात्रा पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। अर्नब चक्रवात के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति बनने के बावजूद मनांग में पर्यटकों का आगमन जारी रहा। मौसम में सुधार के बाद पर्यटक गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं।तिलिचो झील और थोरांगला दर्रा प्रमुख आकर्षणमनांग में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र अन्नपूर्णा पदमार्ग है। इसके तहत मनांग और मुस्तांग जिले की सीमा पर स्थित थोरांगला दर्रा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में शामिल तिलिचो झील तथा हिमलुंग और मनास्लु हिमालय की चोटियां प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। हिमालय और पहाड़ों के मनोरम दृश्य, स्थानीय निवासियों की परंपराएं, रहन-सहन, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक विरासत भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अन्नपूर्णा पदमार्ग से पर्यटक मनांग होते हुए थोरांगला दर्रा पार कर मुस्तांग पहुंचते हैं और वहां से पोखरा की ओर यात्रा करते हैं।पांच जिलों से होकर गुजरता है पदमार्गअन्नपूर्णा पदमार्ग की यात्रा लमजुंग जिले के बेसीशहर नगरपालिका-7 स्थित मनांगे चौतारा से शुरू होती है। यह मार्ग लमजुंग, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी और कास्की सहित पांच जिलों को जोड़ता है। पर्यटक काठमांडो से सड़क मार्ग से बेसीशहर पहुंचते हैं और वहां से पदयात्रा शुरू करते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में सड़क सुविधा बढ़ने से पर्यटक वाहनों से चामे और खांगसार तक पहुंचने लगे हैं। इसके बाद आगे की यात्रा पैदल पूरी करते हैं।देश पर्यटकभारत5,049इस्राइल 2,768जर्मनी1,948चीन1,899फ्रांस1,034लिंग के आधार पर पर्यटकपुरुष 19,140महिलाएं 11,512अन्य 10क्षेत्र के आधार परसार्क देश 5,090अन्य देश 25,572स्रोत: अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना इकाई, मनांग के उपलब्ध आंकड़े।