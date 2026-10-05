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Siddharthnagar News: पंचायत भवन में चोरी के मामले में तीन बाल अपचारी पकड़े

Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
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Siddharthnagar News: Three juvenile offenders apprehended in connection with the theft at the Panchayat Bhawan
- नकथर बाईपास से पकड़े गए किशोरों के कब्जे से बैटरी, इन्वर्टर और डीवीआर बरामद
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शोहरतगढ़। अगया गांव के पंचायत भवन में चोरी के मामले में पुलिस ने सोमवार को तीन बाल अपचारियों को नकथर बाईपास से पकड़ा। उनके कब्जे से बैटरी, इन्वर्टर और डीवीआर बरामद हुए। न्यायालय में पेश करने के बाद तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि 30 सितंबर की रात पंचायत भवन से बैटरी, इन्वर्टर, डीवीआर समेत अन्य सामान चोरी हुआ था। बृहस्पतिवार को कर्मचारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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सोमवार को नकथर बाईपास पर पुलिस को तीन किशोर संदिग्ध हालत में मिले। तलाशी के दौरान उनके पास बोरे में चोरी का सामान मिला। पूछताछ में उन्होंने पंचायत भवन से सामान चोरी करने की बात स्वीकार की।
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