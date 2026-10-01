Siddharthnagar News: पंचायत भवन से सामान उठा ले गए चोर

विज्ञापन

शोहरतगढ़। स्थानीय थाना क्षेत्र के अगया गांव में स्थित पंचायत भवन को चोरों ने बुधवार की रात निशाना बनाया। चोरों ने भवन का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वे पंचायत भवन में स्थापित बैटरी, कंप्यूटर और अन्य महत्वपूर्ण सामान चुराकर ले गए। इस चोरी की घटना के संबंध में थाना प्रभारी अतिउल्लाह ने बताया कि उन्हें अभी तक मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को तहरीर मिलने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।