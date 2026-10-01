Siddharthnagar News: 11 क्विंटल गांजा बरामद वाहन छोड़कर तस्कर भागे

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सशस्त्र पुलिस बल नेपाल नंबर-7 गण मुख्यालय सिरहा के प्रमुख एसपी सुमनजंग थापा के अनुसार, विशेष सूचना के आधार पर बुधवार रात करीब 12:36 बजे सुखीपुर नगरपालिका-10 स्थित विश्वकर्माचोक के गागन खोला पुल पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध जीप और मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान जीप में 26 बोरियों में पैक गांजा मिला। तौल करने पर इसका कुल वजन 1,102 किलो 655 ग्राम निकला।पुलिस टीम को देखते ही तस्करी में शामिल लोग दोनों वाहन मौके पर छोड़कर भाग निकले। सशस्त्र पुलिस ने गांजा, जीप और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तलाश में जुटी है।