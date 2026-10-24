Siddharthnagar News: जंगला तोड़कर घर में घुसे चोर, नकदी और आभूषण ले गए

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इटवा। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के कोटखास गांव में एक घर में चोरी की घटना सामने आई है। चोर खिड़की का बड़ा जंगला तोड़कर अंदर घुस गए और नकदी और आभूषण लेकर भाग निकले। पीड़ित इरफान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इरफान के अनुसार, उनका परिवार शुक्रवार रात खाना खाने के बाद सो गया था। इरफान खुद घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। उनका भांजा रफीउल्लाह घर के अंदर सोया हुआ था। परिवार के एक अन्य सदस्य मुबारक चार दिन पहले मुंबई गए थे। इरफान का आरोप है कि चोरी के दौरान घर की महिलाएं जाग गई थीं। चोरों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। इस धमकी से डरकर महिलाएं चुप रहीं और चोर अपना काम करके भाग गए।गोल्हौरा थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस चोरी की घटना की गहनता से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह पूरी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच के आधार पर ही पुलिस आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी।