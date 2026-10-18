Siddharthnagar News: वनगमन से भरत मिलाप तक की लीला ने मोह लिया मन

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रामलीला के मंचन में मर्यादा, त्याग, भाईचारे और पारिवारिक प्रेम का संदेश देखने को मिला। भगवान श्रीराम के वनगमन के प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। वहीं, भरत मिलाप संवाद में भाइयों के अटूट प्रेम, समर्पण और त्याग की झलक ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन के दौरान पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। विज्ञापन

बीच-बीच में जय श्रीराम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठता रहा। श्रद्धालुओं ने देर रात तक रामलीला का आनंद लिया। रामलीला के मंचन में मर्यादा, त्याग, भाईचारे और पारिवारिक प्रेम का संदेश देखने को मिला। भगवान श्रीराम के वनगमन के प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। वहीं, भरत मिलाप संवाद में भाइयों के अटूट प्रेम, समर्पण और त्याग की झलक ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन के दौरान पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए।बीच-बीच में जय श्रीराम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठता रहा। श्रद्धालुओं ने देर रात तक रामलीला का आनंद लिया।

भनवापुर। भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के गोपिया गांव में शारदीय रामलीला महोत्सव चल रहा है। शनिवार की रात भगवान श्रीराम के वनगमन से लेकर भरत मिलाप संवाद तक की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय और प्रभावशाली संवादों से रामकथा के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत कर दिया।