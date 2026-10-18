Siddharthnagar News: इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों के जरिये दिखाया मां दुर्गा की शक्ति स्वरूप

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- महिषासुर वध का सजीव चित्रण देखने उमड़ रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के लिए लगाए गए 16 कैमरेजोगिया। जोगिया चौराहे पर श्रीश्री नव युवक वैष्णो दुर्गा पूजा समिति की ओर से स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पंडाल में मां दुर्गा के हाथों महिषासुर वध का सजीव चित्रण देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिहार के कलाकारों की ओर से तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमाओं के माध्यम से मां दुर्गा की विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है।इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमाओं के जरिए मां दुर्गा की लीलाओं का प्रदर्शन देखने के लिए पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए भक्तों को घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और महिषासुर वध के सजीव दृश्य देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं।समिति के अध्यक्ष रवि जायसवाल ने बताया कि जिले में इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों का प्रदर्शन जोगिया चौराहे पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुषों के दर्शन के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पंडाल में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।इस दौरान समिति के सदस्य अमन वर्मा, विक्की साहनी, विजय गौड़, विपिन गौड़, संतोष साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।