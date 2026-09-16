Siddharthnagar News: जिले के विकास को पीछे धकेला गया

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सिद्धार्थनगर। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद हेमंत चौधरी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों पर सवाल उठाया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। कहा कि आज मुझे गर्व है कि मैंने उस कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, जिसके झंडे को अंग्रेजी हुकूमत के सामने उठाना भी आजादी की लड़ाई का ऐलान था। उस दौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाईं, जेल गए और गोलियां तक सहीं लेकिन अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। आज उसी विचार और संघर्ष की विरासत को लेकर मैं सिद्धार्थनगर की जनता के बीच आया हूं। कहा कि 2017 के बाद इस जिले को विकास की प्रयोगशाला बनना चाहिए था लेकिन जनता आज भी सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है। सत्ता में बैठे लोगों को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। इसके आगे भी उन्होंने पार्टी की नीतियों को लेकर आगे चलने के लिए कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया। इस दौरान पूर्व सांसद मो. मुकीम, जिलाध्यक्ष काजी सुहेल, दीपक यदुवंशी आदि मौजूद रहे।