Siddharthnagar News: मीना दिवस पर छात्रा ममता बनीं एक दिन की थाना प्रभारी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 24 Sep 2026 11:44 PM IST
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ढेबरुआ। मीना दिवस के अवसर पर ऑपरेशन कवच के तहत बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से थाना ढेबरुआ में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राजाराम यादव की अध्यक्षता में छात्रा ममता को एक दिन के लिए सांकेतिक थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया।
सांकेतिक पदभार के दौरान छात्रा को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, थाना प्रभारी की जिम्मेदारियों और बाल सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई।
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इस दौरान थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राजाराम यादव की अध्यक्षता में छात्रा ममता को एक दिन के लिए सांकेतिक थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया।
सांकेतिक पदभार के दौरान छात्रा को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, थाना प्रभारी की जिम्मेदारियों और बाल सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई।