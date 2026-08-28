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Siddharthnagar News: तीन महिलाओं समेत छह शव मिले, शिनाख्त में जुटा प्रशासन

Fri, 28 Aug 2026 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:16 PM IST
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Siddharthnagar News: Six bodies, including three women, found; administration working on identification
- पश्चिम नवलपरासी जिले की सीमा क्षेत्र में मिले शवों को कपिलवस्तु के बाणगंगा स्थित पिपरा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया
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- नेपाल सरकार के निर्देश, जहां नदी में मिले शव, संबंधित जिला प्रशासन करवाए सुरक्षित और पहचान के लिए हर संभव प्रयास करे
सिद्धार्थनगर/खुनुवां। नेपाल के बागमती प्रदेश के रसुवा जिले में बुधवार को आई अचानक बाढ़ के बाद पश्चिम नवलपरासी जिले की सीमा क्षेत्र में छह शव मिले हैं। इन्हें कपिलवस्तु जिले के बाणगंगा नगरपालिका क्षेत्र स्थित पिपरा अस्पताल के मोर्चरी चेंबर के डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है। शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। नेपाल सरकार ने नदी में शव मिलने पर उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
नेपाल के कपिलवस्तु जिले के बाणगंगा नगरपालिका क्षेत्र स्थित पिपरा अस्पताल के प्रशासन प्रमुख राजू सुनारी के अनुसार छह अलग- अलग स्थानों से शव आए हैं जो मोर्चरी में रखे गए हैं। इनमें तीन पुरुष, दो महिलाएं और एक बालिका शामिल है। अस्पताल के मोर्चरी चेंबर में सात शव रखने की क्षमता है। फिलहाल एक स्थान खाली है। कपिलवस्तु पुलिस के डीएसपी रिपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मोर्चरी चेंबर में रखे शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शवों की शिनाख्त के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान बरामद होने वाले अज्ञात शवों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने देशभर के विभिन्न जिलों में स्थित मोर्चरी चेंबरों में व्यवस्था की है। इसी व्यवस्था के तहत रसुवा बाढ़ के बाद पश्चिम नवलपरासी सीमा क्षेत्र में मिले शवों को पिपरा अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है।
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तिब्बती इलाके में फिर झील फटी, नदी किनारे रहने वालों से सावधान रहने की अपील
खुनुवां। तिब्बती इलाके में एक झील फिर फटने की जानकारी मिलने के बाद नेपाल पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों से सावधान रहने की अपील की है। नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर बचाव और राहत काम में लगे सुरक्षाकर्मियों से लेकर नदी के आसपास आम लोगों तक सभी से तुरंत सावधान रहने को कहा है। इससे पहले तिब्बत से आई बाढ़ ने रसुवा में भोटेकोशी नदी इलाके के जरिये निचले तटीय इलाकों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी नरेंद्र परियार ने कहा कि चीन की तरफ से जानकारी मिली है कि बांध पर बनी झील फट गई है। उनके मुताबिक, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जानकारी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि चीन में छोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक बड़ी झील फट गई है। छोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो को भोटेकोशी नदी सिस्टम की ऊपरी सहायक नदियों के तौर पर जाना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने नदी के पास रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधान रहने को कहा है, क्योंकि झील के फटने के बाद पानी का बहाव निचले तटीय इलाकों में और बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। इस बीच, सुरक्षा एजेंसियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्च और रेस्क्यू के लिए टीमें भेज रही हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि रसुवा के भोटेकोशी इलाके में बाढ़ की वजह से सिक्योरिटी वालों और आम लोगों का संपर्क टूट गया है।
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भारत और चीन से बेली ब्रिज की रिक्वेस्ट
कपिलवस्तु। नेपाल सरकार ने बाढ़ वाले इलाकों में तुरंत आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए भारत और चीन से बेली ब्रिज की रिक्वेस्ट की है। विदेशी सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने दोनों देशों से 42 बेली ब्रिज की रिक्वेस्ट की गई है। सरकार ने यह तब किया है जब रसुवा में भोटेकोशी नदी में आई भयानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। हालांकि, शुक्रवार को चीन की तरफ फिर से बांध टूटने की खबर आई थी लेकिन कहा जा रहा है कि इसे फिलहाल रोक दिया गया है। इसी तरह, भारत सरकार शुक्रवार को 12 टन और राहत सामग्री के साथ तीसरा मिलिट्री प्लेन नेपाल भेजने वाली है। इससे पहले, भारत दो मिलिट्री प्लेन के जरिए 47 टन से ज्यादा राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है।
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117 टूरिस्ट को बचाया गया
कपिलवस्तु। भोटेकोशी बाढ़ में फंसे टूरिस्ट को बचा लिया गया है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की दी गई जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग देशों के 117 टूरिस्ट को बचाया गया है। बोर्ड के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिकमत सिंह अय्यर ने बताया कि अब तक भारत से 85, चीन से 16, साउथ कोरिया से नौ, अमेरिका से दो और इटली से दो लोगों को बचाया गया है। इसी तरह, तीन ऐसे लोगों को भी बचाया गया है जिनके देश का नाम नहीं बताया गया है। एक्टिंग सीईओ अय्यर ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, नेपाल टूरिज्म बोर्ड, टूरिस्ट पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर दूसरे लापता टूरिस्ट के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसके अलावा, ट्रेकिंग कंपनियां, गाइड और सिक्योरिटी एजेंसियां प्रभावित इलाकों में फंसे टूरिस्ट और लोकल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। टूरिज्म बोर्ड ने कहा कि वह लापता लोगों की जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें वेरिफाई करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के साथ समन्वय कर जानकारी को अपडेट कर रहा है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने किसी भी जानकारी या मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 और टूरिज्म पुलिस 9851289445 पर संपर्क करने को कहा है।
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नेपाली सेना ने ऑपरेशन किए तेज
कपिलवस्तु। भोटेकोशी, रसुवा में आई भयानक बाढ़ के बाद लापता हुए नागरिकों के शवों को खोजने और निकालने में हो रही देरी के बारे में जनता की शिकायतों को देखते हुए, नेपाली सेना ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है।
शवों को इकट्ठा करने और खोजने में हो रही देरी के बारे में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सेना एक स्पेशल टीम बनाकर जल्दी-जल्दी शवों को इकट्ठा कर रही है। सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को रसुवा से चितवन तक नदी किनारे के इलाके में 1,200 और मिलिट्री के जवानों को भेजा गया है ताकि बाढ़ में बहकर निचले तटीय इलाकों में आए शवों को खोजा और इकट्ठा किया जा सके। नेपाली सेना ने त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे सभी मुमकिन जगहों पर अपने जवानों को टीमों में तैनात किया है और इकट्ठा करने के काम को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है। इससे पहले, सेना ने प्रभावित नागरिकों के बचाव, राहत और टेंपरेरी मैनेजमेंट के लिए 1,600 जवानों को तैनात किए गए थे। शुक्रवार को 1,200 और सैनिकों की तैनाती के साथ, भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित इलाकों और तटीय इलाकों में बचाव, राहत और शव इकट्ठा करने के लिए तैनात नेपाल सेना के जवानों की कुल संख्या 2,800 हो गई है। नदी के तेज बहाव और मुश्किल इलाके के बावजूद, मिलिट्री टीम लगातार शवों को ढूंढने और इकट्ठा करने का काम कर रही है।

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सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील
कपिलवस्तु। तिब्बत में पानी रोकने वाला डैम फिर से टूटने की जानकारी मिलने के बाद, नेपाल पुलिस ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों के लोगों से तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने और हाई अलर्ट पर रहने की अपील की गई है। चीन की तरफ से शुक्रवार को डैम टूटने की ऑफिशियल जानकारी दिए जाने के बाद तटीय इलाके में खतरा बढ़ गया है, इसलिए बचावकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और आम लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए है। पुलिस ने तटीय इलाके में तैनात बचाव टीमों और स्थानीय लोगों से तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने और नुकसान से बचने के लिए पहले से चेतावनी फैलाने की अपील की है। इससे पहले बुधवार को तिब्बती इलाके में एक ग्लेशियर के फटने से आई भयंकर बाढ़ ने रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग समेत जिलों में बहुत नुकसान पहुंचाया था।
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