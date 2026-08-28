Siddharthnagar News: छिटपुट बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस ने नहीं दी गर्मी से राहत

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सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को जिले के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इससे मौसम कुछ देर के लिए सुहाना हुआ लेकिन उमस और गर्मी से लोगों को खास राहत नहीं मिल सकी। कई इलाकों में छिटपुट बारिश के कारण गलियों और मोहल्लों में कीचड़ की स्थिति बन गई जबकि निचले स्थानों पर जलभराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दूसरी ओर किसान अब भी अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से धान समेत खरीफ की फसलों के लिए झमाझम बारिश का इंतजार बना हुआ है।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 94 प्रतिशत और न्यूनतम 68 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पूर्वी दिशा से चली। दिनभर वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण बारिश के बाद भी उमस बनी रही।शुक्रवार को 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। किसानों के मुताबिक इतनी बारिश से खेतों की प्यास नहीं बुझी है। कई स्थानों पर खेतों में पानी की जरूरत बनी हुई है। धान की फसल के लिए इस समय बारिश काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिन किसानों के खेतों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वे आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि छिटपुट बारिश से कुछ राहत तो मिलती है लेकिन फसल के लिए लगातार और पर्याप्त बारिश जरूरी है।मौसम विज्ञानी डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव के कारण कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। किसानों को मौसम की स्थिति पर नजर रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है।आंकड़ों में मौसम- अधिकतम तापमान : 33.0 डिग्री सेल्सियस- न्यूनतम तापमान : 27.1 डिग्री सेल्सियस- न्यूनतम तापमान सामान्य से : 1.6 डिग्री अधिक- अधिकतम आर्द्रता : 94 प्रतिशत- न्यूनतम आर्द्रता : 68 प्रतिशत- हवा की गति : 2.2 किमी प्रति घंटा- हवा की दिशा : दक्षिण-पूर्वी- शुक्रवार की वर्षा : 5.2 मिलीमीटर- अगले 24 घंटे : हल्की से मध्यम बारिश की संभावना