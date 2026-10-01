Siddharthnagar News: बीमा कटौती का भुगतान नहीं सभी बीईओ का वेतन बाधित

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यह कार्रवाई दो सप्ताह पहले दिए गए निर्देश के बावजूद देयक और संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर हुई। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर बीमा कटौती की धनराशि की वापसी से संबंधित देयक तैयार कराने को कहा था। उन्हें पूर्व में आहरित अभिलेखों से मिलान कर पात्र कर्मचारियों का पूरा विवरण तैयार करना था। यह विवरण एक सप्ताह में वित्त एवं लेखाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य सभी संबंधित कर्मचारियों का भुगतान एक साथ और समय पर कराना था। निर्धारित समय बीतने पर भी किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में जिले के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी बीमा कटौती के भुगतान से प्रभावित हैं। ऐसे में आदेश के अनुपालन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि दशहरा से पूर्व शिक्षकों की बीमा कटौती का भुगतान नहीं हुआ तो खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन बाधित रहेगा। विभागीय स्तर पर इसे अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।