Siddharthnagar News: फातिमा जेहरा के शहादत दिवस पर हुई मजलिस

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अकीदतमंदों ने नौहाख्वानी और मातम कर शहजादी को नजराने अकीदत पेश किया। हल्लौर स्थित जन्नतुलबकी में दोपहर को आयोजित मजलिस को जाकिर जमाल हैदर करबलाई ने संबोधित किया।उन्होंने शहजादी फातिमा जेहरा के फजायल और मसायब बयान किए। कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की वफात के बाद फातिमा जेहरा को अनेक तकलीफों और जुल्म का सामना करना पड़ा। मजलिस से पहले अंबर मेहंदी और उनके सहयोगियों ने मर्सिया पढ़ा। अंत में कमर एखलाख ने नौहाख्वानी की।इसके अलावा इमामबारगाह हुसैनिया बाबुल, कर्बला, इमामबारगाह वक्फ शाह आलमगीर सानी और जामा मस्जिद में भी मर्सिया मजलिस आयोजित हुई।े