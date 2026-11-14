Siddharthnagar News: फातिमा जेहरा के शहादत दिवस पर हुई मजलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:23 PM IST
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डुमरियागंज। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी शहजादी फातिमा जेहरा के शहादत दिवस पर शनिवार को शिया बाहुल्य कस्बा हल्लौर में गम और अकीदत का माहौल रहा। कस्बे की मस्जिदों और इमामबारगाहों में मर्सिया मजलिस आयोजित की गई।
अकीदतमंदों ने नौहाख्वानी और मातम कर शहजादी को नजराने अकीदत पेश किया। हल्लौर स्थित जन्नतुलबकी में दोपहर को आयोजित मजलिस को जाकिर जमाल हैदर करबलाई ने संबोधित किया।
उन्होंने शहजादी फातिमा जेहरा के फजायल और मसायब बयान किए। कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की वफात के बाद फातिमा जेहरा को अनेक तकलीफों और जुल्म का सामना करना पड़ा। मजलिस से पहले अंबर मेहंदी और उनके सहयोगियों ने मर्सिया पढ़ा। अंत में कमर एखलाख ने नौहाख्वानी की।
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इसके अलावा इमामबारगाह हुसैनिया बाबुल, कर्बला, इमामबारगाह वक्फ शाह आलमगीर सानी और जामा मस्जिद में भी मर्सिया मजलिस आयोजित हुई।े
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अकीदतमंदों ने नौहाख्वानी और मातम कर शहजादी को नजराने अकीदत पेश किया। हल्लौर स्थित जन्नतुलबकी में दोपहर को आयोजित मजलिस को जाकिर जमाल हैदर करबलाई ने संबोधित किया।
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उन्होंने शहजादी फातिमा जेहरा के फजायल और मसायब बयान किए। कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की वफात के बाद फातिमा जेहरा को अनेक तकलीफों और जुल्म का सामना करना पड़ा। मजलिस से पहले अंबर मेहंदी और उनके सहयोगियों ने मर्सिया पढ़ा। अंत में कमर एखलाख ने नौहाख्वानी की।
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इसके अलावा इमामबारगाह हुसैनिया बाबुल, कर्बला, इमामबारगाह वक्फ शाह आलमगीर सानी और जामा मस्जिद में भी मर्सिया मजलिस आयोजित हुई।े