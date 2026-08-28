Siddharthnagar News: इंदिरा नगर में धंसी सड़क, कीचड़ और अंधेरे से जूझ रहे लोग

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स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और जगह-जगह पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो गया है। वहीं इंदिरा नगर को जीजीआईसी गली से जोड़ने वाली सड़क पर भी गंदा पानी जमा रहने से लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। नाली की नियमित सफाई न होने से कई हिस्सों में जल निकासी पूरी तरह बाधित है।स्थानीय नागरिक मुकेश यादव, चंदन पासवान, इम्तियाज खान, डॉ. फिरोज आलम, राहुल साहनी, मनीष साहनी, आशीष, रत्नेश पासवान और सद्दाम समेत अन्य मोहल्ले के लोगों ने बताया कि विद्या मंदिर वाली गली में बिजली के पोल तो लगा दिए गए हैं लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। रात में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर नाली के ढक्कन टूटे होने से राहगीरों के गिरने का खतरा बना हुआ है।स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका से धंसी सड़क की मरम्मत, सड़क पर पड़ी मिट्टी हटाने, जाम नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाने और टूटे ढक्कनों को बदलने की मांग की है।