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चिल्हिया। जोगिया ब्लॉक के पोखरमिटवा गांव में शुक्रवार को तीन दिवसीय रामलीला का शुभारंभ हुआ। पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह और भगवान श्रीराम के जन्म का भावपूर्ण मंचन किया। रामजन्म के प्रसंग पर पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। आयोजन समिति के अनुसार रामलीला का यह 36वां वर्ष है। आयोजन 22 नवंबर तक चलेगा। अंतिम दिन मुख्य मेले का आयोजन होगा। समिति अध्यक्ष श्रीकांत मिश्र, प्रबंधक प्रह्लाद मिश्र, अनिरुद्ध मिश्र और डॉ. राजू राव ने क्षेत्रवासियों से रामलीला और मेले में शामिल होने की अपील की।

- पोखरमिटवा में रामलीला का शुभारंभ