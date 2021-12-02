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डुमरियागंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर शनिवार को डुमरियागंज स्थित भाजपा कार्यालय में शोकसभा आयोजित की गई। हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित सभा में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।इस दौरान पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन से पूरा क्षेत्र दुखी है। उन्होंने कहा कि सावित्री देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिनकी पहचान प्रदेश और देश के साथ दुनिया के कई देशों में है। ऐसी महान माता के चरणों में सभी शत-शत नमन करते हैं।शोकसभा में मौजूद लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।इस दौरान नरेंद्र मणि त्रिपाठी, लवकुश ओझा, चंद्र प्रकाश वर्मा, धर्मराज वर्मा, मधुसूदन अग्रहरि, लालजी शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।