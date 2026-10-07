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Siddharthnagar News: तेज हवा के साथ बारिश, मौसम हुआ सुहाना

Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
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Siddharthnagar News: Rain accompanied by strong winds; weather turns pleasant
- बारिश से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह जलभराव, आवागमन प्रभावित
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डुमरियागंज। नगर सहित तहसील क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब पौने तीन बजे तेज हवा के झोंकों और बड़ी-बड़ी बूंदों के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट से लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह जलभराव और कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवा चलने लगी। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण मौसम में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा। कई स्थानों पर सड़कों और गलियों में पानी भर गया। इससे राहगीरों को आने-जाने में दिक्कत हुई।
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वहीं, बारिश और तेज हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल अब पकने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में तेज बारिश और हवा से फसल को नुकसान होने की आशंका है। क्षेत्र के कई स्थानों पर तेज हवा के चलते धान की फसल खेतों में गिर गई। किसानों का कहना है कि यदि लगातार बारिश हुई तो तैयार होने वाली धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है।
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