Siddharthnagar News: गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रहे पूजा पंडाल

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- सुमहा, विशुनपुरवा, पिपरा नानकार समेत कई गांवों में स्थापित हैं गणेश प्रतिमाएंपथरा। क्षेत्र में गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। जगह-जगह स्थापित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में जुट रही है। गणपति बप्पा के जयकारों, आरती और भजन-कीर्तन से पंडालों का माहौल भक्तिमय हो गया है।14 सितंबर से शुरू हुए गणेश चतुर्थी उत्सव के तहत क्षेत्र के सुमहा, विशुनपुरवा, पिपरा नानकार, करही, सेहरी बुजुर्ग सहित कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सुबह और शाम श्रद्धालुओं की ओर से विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है। शाम के समय आरती और भजन-कीर्तन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।गणेश पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शाम होते ही पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आरती के दौरान गणपति बप्पा के जयकारों से आसपास का वातावरण गूंज उठता है। पूजा समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आयोजन किए जा रहे हैं।