Siddharthnagar News: मूर्ति विसर्जन के लिए अमौना घाट पर तैयारी पूरी

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भारतभारी। नगर पंचायत क्षेत्र के अमौना पांडेय स्थित आमी नदी पुल के पास मंगलवार को मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इसे लेकर नगर पंचायत की ओर से घाट पर सफाई और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। नगर पंचायत क्षेत्र की करीब छह मूर्तियों का विसर्जन अमौना घाट पर होना है। वहीं, अधिकतर मूर्तियों का विसर्जन डुमरियागंज में राप्ती नदी के तट पर किया जाता है।सोमवार को नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने अमौना घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाट पर बांस-बल्ली लगाने, रोशनी की व्यवस्था करने और सफाई के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विसर्जन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।डुमरियागंज के क्षेत्राधिकारी बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि विसर्जन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाट पर पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी। साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी।