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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Heavy vehicles prohibited in the city today for Dussehra; check route diversions before leaving home

Siddharthnagar News: दशहरा पर आज शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री, घर से निकलने से पहले जान लें रूट डायवर्जन

Tue, 20 Oct 2026 01:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:05 AM IST
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Siddharthnagar News: Heavy vehicles prohibited in the city today for Dussehra; check route diversions before leaving home
शहर के भारत माता चौक पर मेला के दौरान डायवर्सन लगाने के लिए बैरियर लगते यातायात पुलिस। संवाद - फोटो : Archive
- हाइडिल और पेट्रोल पंप तिराहे से सुबह आठ से रात दस बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित, गोरखपुर से आने वाले वाहन पकड़ी-सनई होकर जाएंगे
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सिद्धार्थनगर। दशहरा पर्व पर शहर में निकलने से पहले भारी वाहन चालक रूट डायवर्जन की जानकारी जरूर कर लें। मंगलवार को सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक हाइडिल तिराहे और पेट्रोल पंप तिराहे से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने और आवागमन सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।
यातायात पुलिस के अनुसार, गोरखपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पकड़ी से मोड़कर सनई चौराहे के रास्ते गंतव्य तक भेजा जाएगा। वहीं, मोहाना और बर्डपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन विवेकानंद तिराहा और साड़ी तिराहा होकर निकलेंगे। वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की गई है।
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आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट
पुलिस के अनुसार, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। यातायात की स्थिति और जरूरत के अनुसार भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। ऐसे में वाहन चालक निर्धारित मार्गों पर चलें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
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एक नजर में रूट डायवर्जन
समय: मंगलवार सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक।
हाइडिल और पेट्रोल पंप तिराहा: भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित।
गोरखपुर की ओर से आने वाले वाहन: पकड़ी से मुड़कर सनई चौराहे के रास्ते जाएंगे।
मोहाना और बर्डपुर की ओर से आने वाले वाहन: विवेकानंद तिराहा और साड़ी तिराहा होकर निकलेंगे।
आपातकालीन वाहन: एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आकस्मिक सेवा वाहनों को छूट रहेगी।
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