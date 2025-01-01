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Siddharthnagar News: अस्पताल के बेसमेंट में आग से अफरा-तफरी

Tue, 20 Oct 2026 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:08 AM IST
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Siddharthnagar News: Fire breaks out in the basement of a private hospital; chaos ensues
शहर के उसका मार्ग पर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी आग को बुझते फ - फोटो : Archive
सिद्धार्थनगर। शहर के उसका मार्ग पर परसा महापात्र के पास स्थित एक निजी अस्पताल के बेसमेंट में सोमवार देर शाम शाॅर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल कर्मियों एवं मौके पर पहुंचे दो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया गया।
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इसमें भवन निर्माण सामग्री आदि सामान जल गए है, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर एएसपी प्रशांत कुमार, सीओ विश्वजीत सौरयान व सदर पुलिस पहुंचे थे।
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शहर के उसका मार्ग पर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बेसमेंट में शार्ट सर्किट से अचानक आग लगने से फैल रहे धुंए को देख अस्पताल कर्मियों एवं आसपास अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने पर मौके पर पहुंची दो दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है, बेसमेंट में रखे गत्ता व कबाड़ ही जला है और कुछ नुकसान नहीं हुआ है।
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सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यह अस्पताल आपरेशनल नहीं था और बंद पड़ा था। अस्पताल के बेसमेंट में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं फायरब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।

शहर के उसका मार्ग पर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी आग को बुझते फ

शहर के उसका मार्ग पर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी आग को बुझते फ- फोटो : Archive

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