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सबद-कीर्तन और गुरुबाणी के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु का अटूट लंगर छका। आयोजन में सिख समुदाय के साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी भागीदारी की। बांसी के टेकधर नगर स्थित गुरुद्वारे में सुबह विशेष दीवान सजाया गया। निशान साहिब की सेवा के बाद ज्ञानी पुष्पेंद्र सिंह ने सबद-कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए मानवता, सेवा, समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद आयोजित लंगर में हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।

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सिद्धार्थनगर/बांसी। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मंगलवार को जिले के विभिन्न गुरुद्वारों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बांसी के टेकधर नगर मोहल्ले स्थित सिख गुरुद्वारे और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नौगढ़ में विशेष धार्मिक आयोजन हुए।