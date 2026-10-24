Siddharthnagar News: वरिष्ठ नागरिकों से मिली पुलिस, जाना हाल

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पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अनजान कॉल, संदेश और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। विज्ञापन

कार्यक्रम का आयोजन एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कांस्टेबल लाल बाबू निषाद और रिजर्व महिला आरक्षी रुचि मौजूद रहीं। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अनजान कॉल, संदेश और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी।कार्यक्रम का आयोजन एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कांस्टेबल लाल बाबू निषाद और रिजर्व महिला आरक्षी रुचि मौजूद रहीं।

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भनवापुर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत शनिवार को त्रिलोकपुर पुलिस ने चिताही गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस टीम ने छह वरिष्ठ नागरिकों समेत ग्रामीणों का हालचाल जाना और उन्हें शासन की जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी।