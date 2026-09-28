Siddharthnagar News: अमानत में खयानत के मामले का वारंटी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 11:14 PM IST
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बांसी। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने सोमवार को तीन साल पुराने अमानत में खयानत के मामले में एक वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि अमानत में खयानत के तीन साल पुराने मामले में वारंटी कमलेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू निवासी गोनहाडीह, थाना कोतवाली बांसी को गिरफ्तार किया गया है।
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