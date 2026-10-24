Siddharthnagar News: सरसों, अलसी के बीज मुफ्त मिलेंगे, गेहूं पर 50 प्रतिशत अनुदान

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सिद्धार्थनगर। रबी सीजन में किसानों को सरसों और अलसी के बीज निशुल्क मिलेंगे, जबकि मटर, मसूर और सरसों के सामान्य बीज पर 75 से 100 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। वहीं, गेहूं के बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत बीज वितरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इच्छुक पंजीकृत किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।कृषि विभाग के अनुसार, रबी सीजन में तिलहन एवं दलहन बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम, मिलेट्स कार्यक्रम, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आईसीडीपी गेहूं योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के बीज घटक सहित विभिन्न योजनाओं के तहत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरसों और अलसी के मिनीकिट निशुल्क वितरित किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के सरसों, मसूर और मटर के बीज पर निर्धारित मानकों के अनुसार अनुदान मिलेगा। गेहूं के प्रमाणित बीज पर भी 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।ई-लॉटरी से होगा लाभार्थियों का चयनयोजनाओं के तहत निर्धारित सीमा तक ऑनलाइन बुकिंग करने वाले पंजीकृत किसानों को राजकीय कृषि बीज भंडार के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बुकिंग के बाद ई-लॉटरी के जरिये आवेदन की पुष्टि की जाएगी। चयनित किसान निशुल्क मिनीकिट या अनुदानित बीज प्राप्त कर सकेंगे।उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में किसी तरह की परेशानी होने पर किसान न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक वर्ग-सी की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडार पर संपर्क कर भी बुकिंग कराई जा सकती है। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय से आवेदन करने की अपील की।