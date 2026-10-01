फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Milk tanker crashes into a tree; co-driver dies during treatment

Siddharthnagar News: पेड़ से टकराया दूध लदा टैंकर, सहचालक की इलाज के दौरान मौत

Thu, 01 Oct 2026 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Milk tanker crashes into a tree; co-driver dies during treatment
- नेपाल के कपिलवस्तु जिले में पत्थरकोट-गोरुसिंगे सड़क पर बुधवार रात हुआ हादसा
विज्ञापन

- वाहन में फंसे सहचालक को गंभीर हालत में बुटवल रेफर किया गया था
खुनुवां (सिद्धार्थनगर)। नेपाल के सीमावर्ती कपिलवस्तु जिले में बुधवार देर रात अनियंत्रित दूध टैंकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में वाहन में फंसे सहचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना बुद्धभूमि नगरपालिका क्षेत्र में पत्थरकोट-गोरुसिंगे सड़क पर हुई।
गोरुसिंगे पुलिस निरीक्षक बाबूराम बस्नेत के अनुसार बुधवार रात करीब 10:50 बजे पत्थरकोट से गोरुसिंगे की ओर जा रहा दूध टैंकर बुद्धभूमि नगरपालिका-2 के गोरुसिंगे में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टैंकर को बुद्धभूमि नगरपालिका-9 बरकलपुर निवासी 38 वर्षीय महेश प्रसाद चौधरी चला रहे थे।
विज्ञापन

हादसे में करीब 25-26 वर्षीय सहचालक आशीष अधिकारी वाहन में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें वाहन से बाहर निकाला और गोरुसिंगे स्थित बुद्ध पॉलीक्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें एंबुलेंस से बुटवल रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रात करीब 12:55 बजे बुटवल के चौराहा अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने आशीष अधिकारी को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने दूध टैंकर और चालक महेश प्रसाद चौधरी को नियंत्रण में ले लिया। इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगे की ओर से दुर्घटना की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed