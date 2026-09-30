Siddharthnagar News: दुर्गा पूजा को लेकर बैठक का आयोजन

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प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने शासन और उच्चाधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए आयोजकों से निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा।

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गोल्हौरा। आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए बुधवार को गोल्हौरा थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक, ग्राम प्रधान, धर्मगुरु, समिति सदस्य और संभ्रांत नागरिक शामिल हुए।