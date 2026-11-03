Siddharthnagar News: काहरपुरवा की बेटी मीनाक्षी ने रिले दौड़ में जीता स्वर्ण पदक

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- बस्ती के विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हैं मीनाक्षी, परिवार और क्षेत्र में खुशीघोसियारी। मिठवल ब्लॉक के काहरपुरवा गांव की बेटी मीनाक्षी चौधरी ने अखिल भारतीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है।अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से 30 अक्तूबर से चार नवंबर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें मीनाक्षी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर स्वर्ण पदक जीता।मीनाक्षी खेसरहा ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण चौधरी की छोटी बेटी हैं। वह सरस्वती बालिका विद्यालय, रामबाग बस्ती में कक्षा 10 की छात्रा हैं।उनकी इस सफलता से परिवार के साथ विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। एसजीएफआई प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर शिक्षकों, क्षेत्रीय लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। लोगों ने उम्मीद जताई कि मीनाक्षी आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।