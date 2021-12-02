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Siddharthnagar News: भगवतपुर में विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

Tue, 20 Oct 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:34 AM IST
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Siddharthnagar News: Married woman dies by hanging in Bhagwatpur
सिद्धार्थनगर। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में सोमवार शाम 23 वर्षीय संगीता प्रजापति ने फंदा लगाकर जान दे दी। उनकी मृत्यु का कारण अभी अज्ञात है। संगीता का विवाह दो वर्ष पहले राज कुमार प्रजापति से हुआ था। वह एक माह पहले ही मायके से लौटी थी। उनके पति राज कुमार पिछले पांच माह से मुंबई में काम कर रहे हैं। घटना के समय संगीता की सास, ससुर और दो बेटियां दुर्गा पूजा पंडाल में हवन में गए थे। घर लौटने पर सास ने संगीता के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया। संगीता की मां ने बताया कि दोपहर में फोन पर संगीता ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
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