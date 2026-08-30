Siddharthnagar News: हॉकी में खेलो इंडिया और महिला वॉलीबाल में गांधी आदर्श इंटर कॉलेज विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला खेल कार्यालय और स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 14 वर्षीय बालक हॉकी में खेलो इंडिया और दिवंगत खिलाड़ी मेजर डॉ. एनडी शर्मा के सम्मान में महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता में आदर्श इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही।14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता में आठ टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसौनी के बीच हुआ। इसमें खेलो इंडिया की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल में गांधी आदर्श इंटर कॉलेज, बढ़नी और जागृति स्पोर्टिंग क्लब के बीच मुकाबला हुआ। गांधी आदर्श इंटर कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जागृति स्पोर्टिंग क्लब को 25-15 और 25-20 से हराकर विजेता का खिताब हासिल किया। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।प्रतियोगिताओं का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एसपी अग्रवाल ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह ने उनका और जिला वॉलीबाल संघ के सचिव मो. इब्राहिम का बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने हॉकी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया।इस दौरान जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सोनू गुप्ता, अंगद शर्मा, शंभू गुप्ता, देवेंद्र पांडेय, रत्नेश सिंह, सत्यप्रकाश त्रिपाठी सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।