Siddharthnagar News: नेपाल जा रही महिला के पास ढाई करोड़ का सोना पकड़ा

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आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डंडा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट गोपीकृष्ण भट्टाराई के नेतृत्व में टीम ने काठमांडो महानगरपालिका-19 निवासी 46 वर्षीय इला पटेल को रोका। तलाशी के दौरान उसके पास पीले रंग के पदार्थ से बने कई तरह के आभूषण मिले। प्रारंभिक जांच में पदार्थ सोना होने की आशंका जताई गई।आर्म्ड पुलिस फोर्स के अनुसार सिद्धार्थनगर के एक सोना-चांदी कारोबारी से जांच कराने पर आभूषणों के सोने के होने की पुष्टि हुई। तौल में सोने की मात्रा करीब एक किलोग्राम पाई गई। इसके बाद बरामद सोने की कीमत 2 करोड़ 51 लाख 93 हजार 350 रुपये निर्धारित की गई।आर्म्ड पुलिस फोर्स के संयुक्त प्रवक्ता डीएसपी शैलेंद्र थापा ने बताया कि महिला को बरामद सोने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए रूपनदेही के भैरहवा कस्टम्स ऑफिस को सौंप दिया गया है। सीमा पार इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने के बाद कस्टम विभाग की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है।