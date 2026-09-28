Siddharthnagar News: यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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डुमरियागंज। क्षेत्र की एक 21 वर्षीय युवती ने पड़ोसी युवक इरफान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। युवती का आरोप है कि 12 दिसंबर 2024 को इरफान ने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। परिजन ने शादी की बात की पर मार्च 2026 में इरफान ने इन्कार कर दिया। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने 21 मई 2026 को न्यायालय का रुख किया। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।