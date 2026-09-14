Siddharthnagar News: हादसे में दो की मौत के मामले में प्राथमिकी

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जानकारी के अनुसार, कठेला समय माता थाना क्षेत्र के देबियापुर निवासी शिवकुमार उर्फ नंदू (32) पुत्र सत्तन और गुरु प्रसाद श्रीवास्तव (70) पुत्र कोदई लाल गणेश चतुर्थी के मौके पर गांव में प्रतिमा स्थापित करने के लिए गणेश प्रतिमा लेने गए थे। रविवार देर रात प्रतिमा लेकर दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। पटना मोड़ के पास पहुंचते ही कठेला स्थित एक गैस एजेंसी के तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिर गए। शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गुरु प्रसाद को ग्रामीणों ने इलाज के लिए सीएचसी इटवा पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलने पर दोनों के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सोमवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। शाम करीब पांच बजे शव गांव पहुंचने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। दोनों मृतकों के घर की महिलाएं, रिश्तेदार और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल था।ग्रामीणों के अनुसार, गुरु प्रसाद के चार पुत्र हैं, जबकि शिवकुमार के तीन पुत्र हैं। कठेला समय माता थानाध्यक्ष नारायण लाल श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपना गैस एजेंसी के वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।