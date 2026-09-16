Siddharthnagar News: बाजार से बाइक चोरी में अज्ञात पर प्राथमिकी

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लोटन। लोटन बाजार से दो दिन पहले बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के केसारी गांव निवासी कमलेश पुत्र चीनक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को वह लोटन बाजार खरीदारी करने आए थे। इसी दौरान उनकी बाइक चोरी हो गई। घटना के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाइक और चोरों की तलाश में जुटी है।