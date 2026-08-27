Siddharthnagar News: निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण करें छात्राएं, सुरक्षा को लेकर पुलिस है तत्पर

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सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बढ़नी स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सहायता से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न या आपात स्थिति में घबराने के बजाय संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का तत्काल उपयोग करें। साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के दौरान 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 102 गर्भवतियों और नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 101 अग्निशमन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।पुलिस टीम ने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने के लिए भी जागरूक किया। वक्ताओं ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक बनाना है। इसके माध्यम से छात्राओं को सरकारी सहायता सेवाओं और सुरक्षा तंत्र तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हेल्पलाइन सेवाओं और सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी प्राप्त की।इस अवसर पर महिला कांस्टेबल रेनू, कांस्टेबल आशीष राजवंशी, कांस्टेबल देवेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मनु कुमार साह, प्रधानाचार्य सैफुद्दीन मलिक, उपप्रधानाचार्य शहजाद आलम, फरियाद अहमद, शिवांगी वरुण सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।