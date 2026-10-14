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Siddharthnagar News: वनगमन, ताड़का वध और सुबाहु-मारीच प्रसंग का हुआ मंचन

Wed, 14 Oct 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:47 PM IST
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Siddharthnagar News: Episodes of the departure for the forest, the slaying of Tadaka, and the encounter with Subahu and Maricha were staged
भनवापुर। ब्लॉक क्षेत्र के गोपिया गांव में चल रही रामलीला के तीसरे दिन मंगलवार रात भगवान श्रीराम के ताड़का वध, सुबाहु-मारीच प्रसंग और जनकपुर पहुंचने की लीला का मंचन किया गया।
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कलाकारों की प्रस्तुति देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। रामलीला स्थल पर जय श्रीराम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
मंचन के दौरान दिखाया गया कि महर्षि विश्वामित्र भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाते हैं। वहां भगवान श्रीराम ताड़का का वध कर ऋषि-मुनियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाते हैं।
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